Neymar potrebbe lasciare l'Al-Hilal al termine della stagione e il vice presidente del Santos è convinto di poterlo riportare in Brasile.

Luca Paesano 2 novembre - 13:11

Al termine della stagione, Neymar potrebbe lasciare l’Al Hilal per fare ritorno emozionante al Santos, il club dove tutto ha avuto inizio e che lo ha presentato al mondo del calcio. Il contratto della stella brasiliana con l’Al Hilal è valido fino a giugno e, al momento, non sembrano esserci margini per riscattare l'opzione di rinnovo annuale. Il club saudita potrebbe essere disposto a lasciarlo partire, considerando le voci che vedono l’attaccante brasiliano in cerca di nuove sfide.

Neymar al Santos, l'annuncio dal Brasile — Nelle ultime ore, voci di mercato avevano accostato Neymar all'Inter Miami per sognare un'incredibile reunion del tridente del Barcellona con Messi e Suarez. Tuttavia, ci ha pensato subito il Tata Martino a frenare l'entusiasmo: "Ad oggi è impossibile, non è un'ipotesi da considerare".

Adesso, però, una nuova pista prende piede dal Brasile. Il vicepresidente del consiglio d’amministrazione del Santos, Osvaldo Nico, ha ammesso nel corso di un’intervista a Jovem Pan Radio che sono in corso trattative per riportare Neymar in Brasile: "Neymar tornerà al Santos a giugno. È questo il dialogo in corso", ha affermato Nico, accendendo l’entusiasmo dei tifosi del Santos e degli appassionati di calcio brasiliano. Per Neymar, quindi, il ritorno al Santos potrebbe rappresentare una scelta di cuore, per chiudere la carriera dove tutto ha avuto inizio e contribuire alla crescita di una squadra e di un campionato che lo hanno visto nascere calcisticamente.

Neymar, 32 anni, attaccante dell'Al Hilal (Foto di Francois Nel/Getty Images)

Con la maglia del Santos, Neymar ha giocato 225 partite, segnato 136 gol e fornito 64 assist. Numeri straordinari se si pensa che, quando ha lasciato il Brasile, aveva da poco compiuto 21 anni. Ora, dopo più di dieci anni da protagonista in Europa tra Barcellona e PSG, il brasiliano potrebbe decidere di fare ritorno a casa.