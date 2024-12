Lazio-Inter, la storia di una rivalità nonostante in un gemellaggio

Lazio e Inter, due rivali nuovamente a confronto nonostante il gemellaggio tra le tifoserie: lo scontro ai vertici della classifica promette spettacolo.

Alessia Gentile Redattore 16 dicembre 2024 (modifica il 16 dicembre 2024 | 17:01)

Lazio-Inter si giocherà questa sera allo Stadio Olimpico e chiuderà definitivamente la 16esima giornata di Serie A. Non sarà una gara come le altre, a maggior ragione in questo momento della stagione 2024/25 in cui tutto può ancora succedere ai vertici della classifica. Si sa, a caratterizzare questo scontro diretto è specialmente il gemellaggio tra le due tifoserie, ma nonostante tutto la sfida sarà accesissima. In primis tra Lotito e Marotta, con il primo che molto spesso si è trovato in disaccordo con il secondo, ma anche all'interno del pubblico diviso solamente dalla più profonda fede calcistica.

Lazio-Inter, la partita dall'accesa rivalità: una storia che inizia da lontano — Il big match prenderà il via alle ore 20:45 di questa sera: allo Stadio Olimpico potrà succedere di tutto, con nessuna delle due squadre che vuole allontanarsi pericolosamente dalla vetta. Tanti nel corso di questi anni, a partire dalla fine degli anni '90 fino ai primi 2000, sono stati i giocatori che si sono trasferiti soprattutto dalla società romana a quella milanese e la rivalità non ha perciò fatto altro che aumentare.

La data che forse i più ricorderanno, soprattutto Simone Inzaghi che in quella giornata è stato fondamentale, è quella del 5 maggio 2002: il successo dei biancocelesti per 4-2 sancì anche la definitiva perdita dello scudetto da parte dei nerazzurri in favore dei bianconeri. Impossibile poi dimenticare quanto accaduto in Coppa Uefa 1998 quando a trionfare fu l'Inter grazie a una pesantissima tripletta di Ronaldo, il Fenomeno.

Se vogliamo dare uno sguardo invece ai tempi più recenti, impossibile non menzionare la rete che Vecino segnò nella stagione 2017/18 firmando per il ritorno in Champions League dei nerazzurri con il gol del 2-3 che permise il sorpasso e l'aggancio al quarto posto in classifica; quello stesso Vecino che ora milita nelle file biancocelesti ma che questa sera non ci sarà a causa di un problema fisico. Insomma, gli scontri-incontri tra le due rivali della Serie A sono stati tanti e altrettanti saranno; questa sera Baroni da un lato e Inzaghi dall'altro ce la metteranno tutta per dare filo da torcere. Solo dopo 90 minuti (più recupero) si potranno tirare le somme per quanto accadrà nella Capitale.