Lazio-Inter, il big match si avvicina: ecco dove vederlo in tv

Lazio-Inter andrà in scena allo Stadio Olimpico per la 16^ giornata di Serie A. Sky o Dazn? Di seguito tutte le info per chi vedrà il big match da casa.

Alessia Gentile Redattore 16 dicembre 2024 (modifica il 16 dicembre 2024 | 12:30)

Lazio-Inter sarà a tutti gli effetti il big match per eccellenza di questa 16^ giornata di Serie A: le due squadre stanno scaldando i motori perché sanno che, questa sera del 16 dicembre, allo Stadio Olimpico si giocheranno tantissimo. La vetta della classifica del campionato è ancora molto affollata, ma commettere un passo falso potrebbe incrinare i piani sia da un lato sia dall'altro.

Proprio per l'importanza del match e per il peso che potrà eventualmente avere, Dazn ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che la vorranno vedere comodamente seduti sul proprio divano di casa o in compagnia dei propri amici. Ecco tutte le informazioni utili sulla gara.

Lazio-Inter, Sky o Dazn? Per l'importante partita c'è una novità imperdibile — Quest'oggi, lunedì 16 dicembre 2024, alle ore 20:45 ci sarà allo Stadio Olimpico il fischio d'inizio del match affidato all'arbitro Chiffi. Lo scontro ai vertici si potrà guardate in streaming, come di consueto tramite l'app di Dazn, su tutti i dispositivi abilitati una volta fatto l'accesso alla propria area riservata. La novità, in questo caso, consiste nella possibilità di 'Try&Buy' messa in palio dalla piattaforma: registrandosi al sito si potrà assistere alla gara anche gratuitamente senza abbonamento.

Per chi è già abbonato, sarà disponibile come sempre anche sul canale 214 di 'Sky Sport'. Insomma, i numeri degli utenti collegati potrebbe lievitare sensibilmente dopo l'iniziativa di Dazn; iniziativa che coinvolgerà molti più spettatori rispetto al solito grazie alla formula gratuita.