Lazio-Inter, le probabili formazioni: possibili sorprese per Inzaghi e Baroni

Lazio-Inter chiuderà la 16^ giornata di Serie A e dirà tanto in termini di possibili cambiamenti ai vertici della classifica: ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni.

Alessia Gentile Redattore 16 dicembre - 10:48

È arrivato il giorno di Lazio-Inter, gara mai scontata soprattutto quando va in scena allo Stadio Olimpico. Simone Inzaghi sente su di sé la pressione dell'ex, mentre Marco Baroni vuole sfruttare l'occasione per aggiungere un ulteriore tassello in classifica per questa stagione di Serie A. Con il Napoli e l'Atalanta che hanno vinto, né i biancocelesti né i nerazzurri possono permettersi passi falsi. Per questo motivo, entrambi i tecnici stanno pensando a che formazione schierare; potrebbero non mancare le sorprese negli 11 titolari.

Lazio-Inter, le probabili formazioni: Baroni e Inzaghi possono stupire

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin. Quest'ultimo potrebbe perciò essere schierato come prima punta in assenza di Castellanos, che è squalificato, e con Dia che così andrebbe a sedersi in panchina.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. La possibile sorpresa della formazione che potrebbe schierare Inzaghi è quella relativa a Bisseck in difesa, insieme a De Vrij e Bastoni, al posto di Darmian che potrebbe sedere in panchina. Occhio poi alla possibile mossa a gara in corsa con Correa: fin qui ha ripagato il suo tecnico e i suoi tifosi e potrebbe provare a giocare uno scherzo alla Lazio come ex del match.

