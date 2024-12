Le parole di Patrick Vieira in conferenza stampa alla vigilia dell'Empoli: ecco cosa si aspetta il tecnico dai suoi e perché Balotelli non sarà nella lista dei convocati.

Alessia Gentile Redattore 27 dicembre 2024 (modifica il 28 dicembre 2024 | 16:28)

Patrick Vieira, in vista dello scontro diretto del Genoa con l'Empoli, ha parlato in conferenza stampa della gara che si aspetta dai suoi; non sarà semplice ma il tecnico si fida tanto dei calciatori che ha a disposizione ed è sicuro che ce la metteranno tutta per conquistare i tre punti in trasferta. Ecco allora cos'ha dichiarato e perché non ci sarà Mario Balotelli al Castellani.

Le parole di Vieira in conferenza stampa alla vigilia dell'Empoli — "Nella partita contro il Napoli, specie nel secondo tempo, abbiamo fatto bene. Ci sono aspetti positivi su questa partita. Abbiamo preso le cose anche che possiamo migliorare. Le prossime partite sono importantissime per noi ma anche per Empoli, Lecce e Parma, squadre come noi che vogliono rimanere in Serie A. Dobbiamo giocare bene per vincere".

Le parole di mister #Vieira alla vigilia di #EmpoliGenoa

Guarda la conferenza https://t.co/5kbb92ur7ppic.twitter.com/320FL8D9CS

— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 27, 2024

"De Winter ed Ekuban? Sono entrambi convocati, hanno fatto la settimana con la squadra. L'Empoli è una squadra di qualità, sanno giocare da squadra e sono fisici. Mi aspetto una gara complicata ma noi abbiamo giocatori bravi che stanno facendo bene. Abbiamo fatto una bella partita contro il Napoli, specie nella ripresa, la squadra è in crescita. Abbiamo avuto due gare difficilissime contro Milan e Napoli e abbiamo fatto bella figura. Abbiamo le nostre qualità per poter dare fastidio all'Empoli".

"Balotelli? Non sarà ad Empoli perché è influenzato. Oggi è rimasto a casa. Mi spiace perché si stava allenando bene. Il messaggio per me è che tutti loro devono capire che fanno parte della squadra, è un periodo dove abbiamo bisogno di tutti. E’ un momento difficile, dobbiamo essere uniti e deve essere importante".

The

— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 26, 2024