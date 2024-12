Genoa, Vieira: “Dan Sucu porterà stabilità. Balotelli? Contro il Napoli ci sarà”

Vieira ha confermato di aver incontrato il nuovo proprietario del club, Dan Sucu, nella mattinata: “Lo abbiamo incontrato stamattina e credo che per la società sia una giornata importante. Porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e per tutta la società.” Alla domanda su eventuali garanzie legate al mercato, Vieira ha risposto: “La garanzia è avere il direttore e Blazquez che rimangono in società. Credo che la stabilità è una cosa importante, non cambierà il futuro ed è una cosa importante per la società”. In merito alla reazione della squadra al cambio di proprietà, ha aggiunto: “I giocatori l’hanno presa bene perché, ancora una volta, questo porta stabilità alla società ed è una cosa importante per tutti quelli che lavorano per il Genoa. Poi noi siamo professionisti e non cambia il nostro lavoro di ogni giorno”.