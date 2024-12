Genoa-Torino, Vieira: “Contento del punto! Balotelli? Ancora non è pronto”

Al termine della controversa Genoa-Torino ha parlato in conferenza stampa anche Patrick Vieira: le sue parole nel post-partita.

Il Genoa ha ospitato in casa propria il Torino e il match, per questa 15^ giornata, è terminato con un pareggio che fa poco comodo ad entrambe le squadre; al Ferraris non si è andati oltre il risultato di 0-0. Subito dopo il fischio finale, ha parlato di quanto visto in campo Patrick Viera.

Genoa, Vieira nel post-partita in conferenza stampa — "Era una partita difficile per noi ma credo anche per il Toro. Abbiamo provato a giocare e creare un po' più di occasioni ma abbiamo creato poco. Dall'altra parte ho visto una squadra con carattere e personalità. Ci sono aspetti positivi: difensivamente, come squadra, siamo più solidi di prima e così si va avanti. Era molto difficile a livello fisico. Abbiamo mancato un po' di supporto a Pinamonti perché era un po' isolato. Ma il Toro è una squadra molto difficile da affrontare. Sono contento di quanto fatto vedere e preso un punto. Questa partita ci dice che c'è tanto da migliorare".

"Balotelli? Lui, così come Vitinha e Messias che ha avuto una ricaduta, non è ancora pronto ma sono giocatori importantissimi per noi e stanno lavorando bene. Ci vuole ancora tempo. Mario ha bisogno di giocare. Oggi è sceso in campo 20 minuti e poteva fare gol. Sta lavorando bene, possono aiutare di più la squadra. Deve continuare a lavorare ma, come Vitinha, ci vuole ancora tempo".

"Sono contento di quello che fanno Miretti e Zanoli. Anche se Miretti vuole giocare più centrale e Zanoli giocare un po' più basso ma, quando vedo come si comportano in campo, è la cosa più importante per la squadra. La cosa più importante è vedere come crescere la squadra. Oggi ho visto una squadra solida. Dall'altra volevamo giocare meglio ma non l'abbiamo fatto. Dobbiamo trovare il modo di combinare questi aspetti del gioco e ci vuole tempo. Ma stiamo crescendo come squadra. Abbiamo avuto situazioni interessanti e abbiamo giocato bene. Quando vedo lo spirito dei giocatori in allenamento, non c'è dubbio che queste situazioni le giocheremo meglio fra poco".