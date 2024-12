Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato poco prima del fischio d'inizio contro l'Udinese e ha dichiarato di voler vedere nella sua squadra la voglia di essere incisiva e desiderosa di fare bene.

Alessia Gentile Redattore 9 dicembre 2024 (modifica il 9 dicembre 2024 | 20:45)

Monza-Udinese, nel posticipo di questo lunedì 9 dicembre, è la gara che chiude la 15^ giornata di Serie A; Alessandro Nesta per l'occasione ha parlato ai microfoni di Dazn e ha riferito cosa si aspetta dai suoi: il mister vuole che il gruppo sia più concreto, più incisivo, perché per vincere le partite c'è bisogno soprattutto di segnare, oltre a non perdere mai la solidità difensiva che il Monza ha effettivamente già dimostrato in più occasioni di avere.

Le parole di Nesta per la gara casalinga del Monza contro l'Udinese — Ai microfoni di Dazn, poco prima del fischio d'inizio all'U-Power Stadium, Nesta ha dichiarato: "Ci teniamo molto a vincere in casa, a vincere davanti al nostro pubblico, per la classifica e perché ancora non l'abbiamo fatto finora qui. Creare una classifica positiva in casa è importante per noi, perciò bisogna che iniziamo a farlo. Cosa ci manca? Ci manca forse gli ultimi metri. Dobbiamo essere più cattivi e sviluppare meglio gli ultimi 30 metri".

— AC Monza (@ACMonza) December 9, 2024

"Maldini oggi parte titolare con Caprari. Ho dei giocatori importanti e a volte provo a stimolarli, a spingere di più, ad essere positivi. Voglio che tutti siano decisivi perché loro danno la qualità a questa squadra. Inoltre, non bisogna dimenticare che i posti sono due e loro devono essere stimolati. Dani Mota poi può giocare anche prima punta, ma bisogna essere stimolati. Siamo una squadra solida, subiamo poco, ma per vincere le partite dobbiamo necessariamente fare gol. Noi dobbiamo concretizzare di più, osare di più, provare qualche soluzione in più. Che sia un tiro, l'attacco della porta. Lì a volte manchiamo ma penso che ci manca davvero poco".

Gli 11 scelti da Nesta e la formazione degli ospiti — MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

FORMAZIONE UFFICIALE ⚪️🔴

Forza ragazzi 🔥⚔️

Segui il match su #DAZN ▶️ https://t.co/bo4oB5B6O2 📺

— AC Monza (@ACMonza) December 9, 2024

UDINESE (3-5-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.