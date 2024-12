Alessandro Nesta, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese.

Vigilia di campionato per il Monza, che scenderà in campo domani sera, nel posticipo che chiuderà la quindicesima giornata, per affrontare l'Udinese. All'U-Power Stadium arriva la formazione di Kosta Runjaic, orfana di Okoye e Keinan David, entrambi fermati da due infortuni nel corso di questa settimana. I friulani cercano riscatto dopo il 2-0 incassato nell'ultima giornata dal Genoa. Il Monza invece arriva al match dopo il pesante 4-o subito dal Bologna in Coppa Italia. Per quel che vale, incide sicuramente sul morale della squadra. Il tecnico dei biancorossi, Alessandro Nesta, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa per presentare la partita.

Monza, Nesta in conferenza stampa — Una sola vittoria in 14 giornate di campionato per il Monza, che non riesce più a trovare la via del successo: "Manca un pezzo, dobbiamo ancora recuperare giocatori. Sembra sempre che manchi poco ma manca poco di qualcosa di grande. La squadra ha dimostrato di avere le possibilità, però poi le partite bisogna portarle a casa". Ha risposto così Alessandro Nesta, che poi respinge la ricerca di alibi: "Non li ho mai cercati e non li ho mai dati alla squadra. So che le prossime partite sono difficili, ma personalmente vado per la mia strada".

E sulla possibilità di intervenire sul mercato per portare forza fresche in rosa: "Possiamo migliorare, dovremo far qualcosa. Ne stiamo parlando. Quando succedono infortuni gravi come quello capitato a Gagliardini dobbiamo fare dei ragionamenti. Il Monza ha delle lacune, ma come tutte le squadre".

Nesta è tornato a commentare la pesante sconfitta in Coppa Italia: "Ho fatto delle scelte rischiosissime perché ho bisogno di più giocatori possibili a disposizione. Il risultato di 4-0 fa male a tutti, pensavamo che il Bologna facesse più rotazioni. Questa sconfitta ha dato fastidio a tutti". Tuttavia, è stato importante in un momento del genere trovare il sostegno dei propri tifosi: "Sono venuti e ci hanno incoraggiato, questo ci ha fatto piacere. Il nostro centro sportivo è aperto a tutti. In tutte le parti in cui sono stato i tifosi sono sempre potuti entrare, qua è diverso ma nessuno deve nascondere niente. Io non chiudo niente".

Monza, Nesta: "Dobbiamo migliorare in avanti, sbagliamo troppo" — L'allenatore ha poi analizzato con lucidità il momento della sua squadra, individuando la principale debolezza: "La nostra forza è la qualità e la difesa. Dobbiamo migliorare là davanti, anche perché nelle ultime partite abbiamo sbagliato tanto. Siamo migliorati ma bisogna essere più sicuri in quella zona di campo. Io devo convincere i miei giocatori a determinare di più e avere il gusto di far male all'avversario. In attacco abbiamo tante alternative e se stimoliamo quei giocatori lì sono sicuro che il nostro campionato cambia".

E poi, un punto sugli infortunati: "Vignato così così, Daniel Maldini ha recuperato. Sensi ha avuto tanti problemi ma sta recuperando, può giocare da play e insieme a Pessina ci darà nuove soluzioni. Birindelli invece è al 100%. Ciurria dopo la partita non ha avuto dolore ed è già un grande traguardo. Mi sono andato a rivedere le sue partite degli anni scorsi, in alcune è stato devastante e sarà un valore aggiunto".