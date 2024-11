Monza, Nesta: “Maldini ha fatto molto bene. Pareggio? I derby non si perdono!”

Il derby tra Como e Monza è terminato con il risultato di 1-1 (Engelhardt al 36'; Caprari su rigore al 54'); un pareggio che ha lasciato un po' di amaro in bocca ad entrambe le squadre ma che ha dato anche consapevolezze sotto il punto di vista del gioco. Ecco cos'ha dichiarato al termine del match Alessandro Nesta sui suoi e sulla gara in generale.

Alessandro Nesta, a DAZN, ha dichiarato: "Il primo tempo è stato complesso, non siamo entrati pulitissimo. I mediano hanno le gambe pesanti, siamo stati sporchi e abbiamo perso palloni. Con Maldini più alto nel secondo tempo loro sono arretrati. Il secondo tempo è cambiato per questo. Maldini è entrato benissimo ; non ha iniziato perché aveva bisogno di resettare un po' e iniziare fresco. Deve trovare continuità ma un po' di riposo gli fa bene a livello di concentrazione".

"Pareggio? Il Como ha tecnica, profondità, è una squadra forte una buona squadra. Prendiamo un punto, i derby non si perdono e adesso dobbiamo iniziare a perdere. Il finale è stato duro, da bordocampo vivi tutto al massimo. Il calcio è bello per questo, perché è imprevedibile. Può succedere di tutto, soprattutto quando le gambe si fanno pesanti. Non ho mai avuto dubbi sui miei ragazzi, sono super e cercano sempre di fare il massimo. Ci sono periodi in cui vincere diventa complicato, dobbiamo sbloccare la classifica con qualche vittoria. Siamo stati sfortunati ma i miei ragazzi ce la mettono sempre tutta".