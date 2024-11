Como, Fabregas: “Io sono troppo esigente, dobbiamo lavorare tanto sulla qualità”

Il Como ha affrontato un delicatissimo derby in casa propria ospitando il Monza: nel post-partita, a DAZN ha parlato così Cesc Fabregas.

Il derby tra Como e Monza si è rivelato come una partita capace di riversare in campo un'intensità pazzesca. Il risultato finale è stato quello di 1-1 (Engelhardt 36; Caprari 54'): un pareggio che non ha cambiato troppo per nessuna delle due squadre in classifica e che, probabilmente, non ha soddisfatto nessuno dei due allenatori.

Fabregas nel post partita di Como-Monza — A Dazn, Fabregas ha detto: "Dobbiamo imparare e migliorare partita dopo partita. C'è anche da dire che abbiamo una panchina molto corta: ad esempio Gabrielloni dopo l'infortunio si è allenato solo due volte e aveva massimo 10 minuti. Siamo un po' in difficoltà in questo senso. Il primo senso è andato molto bene, il secondo tempo non l'abbiamo capito bene. Poi è il quinto rigore della stagione, ha cambiato la partita: loro hanno preso fiducia, noi siamo andati in difficoltà. Non è il nostro momento ma non è facile per la squadra. Io sono troppo esigente ma dobbiamo continuare a giocare con la nostra identità. È troppo facile cambiare. Dobbiamo essere aggressivi e compatti, migliorare in difesa. Dobbiamo analizzare tutto e crescere piano piano".

"Negli ultimi 15-20 metri dobbiamo fare meglio, l'ultimo tiro. Ci stiamo lavorando tantissimo, credetemi. È una questione di qualità, una cosa su cui stiamo lavorando. Noi su cinque possibilità facciamo un solo gol e noi dobbiamo per forza crescere. Le occasioni finali non mi hanno fatto perdere mesi di vita perché se non chiudi la partita poi rischi. Noi sul contropiede dobbiamo migliorare, perché queste squadre aspettano il tuo errore per portarla a favore loro. Siamo una squadra aggressiva e soffriamo i contropiedi, perciò i preventivi vanno fatti bene. Se poi li perdiamo dobbiamo fare fallo ma noi siamo troppo buoni. Devono capirlo ma sono ancora giovani".