Monza, Nesta: “La classifica preoccupa ma non ci spaventa”

Nesta, allenatore del Monza, ha spiegato in conferenza stampa tutta l'importanza del Derby di sabato 30 novembre contro il Como.

Gennaro Dimonte 28 novembre - 15:55

Mentre in Europa e Conference League sta per iniziare la quarta e quinta giornata del girone unico in Italia ci sono già due club pronti a scendere in campo. Sabato 30 novembre Como e Monza si sfidano in un match chiave per le posizioni basse della classifica. Derby lombardo che si prospetta carico di tensione dopo essersi affrontati in Serie B nel 2022. Alessandro Nesta, in conferenza stampa, ha spiegato tutta l'importanza di questa sfida per svariati motivi.

Monza, le parole di Nesta — Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Como: "Sinceramente non siamo spaventati ma preoccupati dalla posizione in classifica. Alla squadra recrimino solo il fatto che ci sia poca cattiveria, ma l'approccio anche a Torino è stato giusto. I Derby rimangono sempre nella storia, per i tifosi non è partita come le altre. L'anno scorso è stato così con Parma-Reggiana. Fabregas? Tipico allenatore spagnolo, fa giocare bene le squadre".

Sui singoli e le assenze: "Sensi è un giocatore molto importante ma non può ancora giocare perchè ha avuto una serie di infortuni gravi. Ci parlo spesso, vedremo quando sarà possibile vederlo in campo così come Ciurria. D'Ambrosio invece ha recuperato e potrà giocare. Tanti giocatori sono diventati importanti come Mota e Maldini, bisogna cercarli più spesso. Izzo out contro il Como? Pesante perchè ha temperato, verrà sostituito bene".

Sulle ambizioni delle due piazze: "Non dobbiamo però dimenticare da dove si viene. I due club ora hanno proprietà importanti ma non bisogna mai dimenticarsi. Sono sicuro che Galliani verrà con noi in trasferta, da monzese la sente molto. Ai tifosi dico di sostenerci perchè ne abbiamo bisogno".