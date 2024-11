Monza, Caprari: “Sono felice per il mio gol, ma ora ci serve una vittoria”

Il Monza ha giocato per il derby in casa del Como e ha alla fine ottenuto un pareggio: al termine della gara ha parlato anche Caprari, autore del gol per la squadra di Nesta.

Alessia Gentile Redattore 30 novembre - 19:17

Al Sinigaglia, in casa del Como, ha segnato il primo gol del derby Yannik Enghelardt e al tedesco ha, nel secondo tempo, risposto Gianluca Caprari riportando tutto in parità. Alessandro Nesta si è mostrato soddisfatto della prestazione del giocatore che non ha fallito la possibilità avuta dal dischetto e che nel post-partita ha anche detto la sua ai microfoni di Dazn.

Monza-Como, parola a Caprari nel post-partita — "La squadra ha fatto bene secondo me, è andata sotto ma poi ha rimontato. Sono felice per il mio gol, ma quello che stiamo cercando è una vittoria che possa permetterci di fare il cambio di marcia. Dobbiamo provare a vincere le prossime partite, ad iniziare già da quella col Bologna in Coppa Italia. Oggi nel primo tempo ho visto una squadra impaurita, poi nella ripresa abbiamo cambiato marcia".

Insomma, il Monza sta crescendo nella prestazione ma ancora non arrivano quei risultati che diano la giusta carica e la spinta necessaria per provare a smuovere le cose in classifica. Attualmente la squadra di Nesta è al 19esimo posto con soli 10 punti, sopra solo al Venezia che ha al momento una partita in meno e 8 punti in totale. Serve di più, ma giocatori e tecnico ci credono.