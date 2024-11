Como, Engelhardt: “Siamo stati sfortunati, ma il rigore è stato tanto generoso”

Il Como non è andato oltre il pareggio quest'oggi in casa contro il Monza , tanto che il derby è terminato con il risultato di 1-1. Per la squadra padrona di casa ha trovato un super gol Yannik Engelhardt (a cui ha risposto Gianluca Caprari su rigore) e proprio il tedesco ha anche parlato nel post-partita, rivelando quelle che sono state le sue sensazioni: il giocatore si è detto felice della rete, ma solamente a metà a causa del risultato finale.

Como, Engelhardt dopo il derby pareggiato col Monza

Yannik Engelhardt a DAZN ha parlato della sfortuna del momento del Como, dichiarando: “Il gol ha significato un momento speciale per me, ma non sono felice perché avremmo potuto vincere. Dobbiamo fare molto di più per ottenere più punti. C’è un po’ di amarezza. Mi devo far trovare pronto, sono anche deluso perché potevamo vincere la partita. C’è solo una strada e possiamo farlo: tutti insieme. Vogliamo continuare così, siamo stati sfortunati ed è un momento sfortunato ma dobbiamo continuare così e la fortuna tornerà. Il rigore è stato generoso perché Nico non vedeva la palla, ma la ruota tornerà a girare".