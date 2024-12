Un Campione del Mondo in Serie C: Alejandro Gómez riparte dal Renate

Alejandro Gómez, Campione del Mondo con l'Argentina, riparte dai campi di Serie C con il Renate.

Lorenzo Maria Napolitano 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 19:32)

Alejandro Gómez riparte dalla Serie C. L'ex calciatore dell'Atalanta è stato avvistato, diversi giorni fa, mentre si allenava con il Renate, squadra che milita nella terza divisione italiana. Sembrava un modo per riprendere forma, dopo la sfortunata e breve parentesi con la maglia del Monza: ma, a quanto pare, c'è di più! È stato infatti pubblicato un video sul canale sociale del club, che termina con un enigmatico: "To be continued", che lascia aperte diverse possibilità.

Il ritorno di Gómez — L'ex giocatore dell'Atalanta era stato squalificato per due anni dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping, effettuato nell'ottobre 2023. L'argentino, dunque, potrebbe tornare a giocare soltanto nell'ottobre 2025, a meno che non dovesse vincere il ricorso presentato contro questa sanzione. La squalifica, tra l'altro, non è mai stata accettata da Gómez, che ha sempre confermato di aver assunto uno sciroppo del figlio per mitigare una crisi di broncospasmo.

Il Campione del mondo, però, ha avuto il via libera per allenarsi con un club professionistico, ed è così nata l'idea di unirsi al Renate. Meta, dunque, neanche troppo distante dalla sua Bergamo. Di ciò potrà sicuramente giovare la squadra, che potrà essere affiancata negli allenamenti da uno dei calciatori che ben s'è mostrato alla Serie A, con la maglia dell'Atalanta, con cui ha messo a ferro e fuoco il campionato in più di un'occasione, e con quella del Catania.

Visualizza questo post su Instagram