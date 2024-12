I tridenti più prolifici d’Europa 2024-2025: Barcellona in testa, l’Atalanta è 3ª

Il Barcellona è la squadra che segna di più in Europa con il proprio tridente d'attacco: blaugrana davanti a al Bayern e al Chelsea, 3° a pari merito con l'Atalanta, la prima delle squadre italiane, quasi tutte attardate

Vincenzo Bellino Redattore 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 17:03)

Qual è la squadra con il miglior tridente d'attacco in Europa in questa prima parte di stagione 2024-2025? Sul podio troviamo Barcellona e Bayern Monaco, seguite dal Chelsea, terza insieme all'Atalanta, la prima delle italiane. Più staccata l'Inter, al 12° posto; male Juventus e Milan, rispettivamente al 25° e al 27° posto della graduatoria stilata da Transfermarkt.

Barcellona in testa, Atalanta 3ª — Il Barcellona, primo in classifica in Liga e reduce dal 5-1 rifilato al Maiorca, che ha ridato ossigeno agli uomini di Flick dopo il ko col Las Palmas e il pari di Vigo col Celta, guida la classifica dei tridenti più prolifici d'Europa 2023-2024. Sono 31 le reti messe a segno da Lewandowski (15 gol), Raphinpha (11 gol) e Yamal (5 gol). Alle spalle dei blaugrana si posiziona il Bayern Monaco a quota 25 reti, divise tra Harry Kane (14 gol), Musiala (6 gol) e Michael Olise (5 gol); 3° posto per il Chelsea di Enzo Maresca con 22 marcature realizzate da Cole Palmer (9), Nicholas Jackson (8) e Noni Madueke (5). A pari merito con i Blues troviamo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, la prima delle italiane. A trascinare la Dea, oltre a Mateo Retegui (12 reti), anche Ademola Lookman (7 gol) e Marten De Roon (3 gol).

Inter 12ª, male Juve e Milan — L'Atalanta è riuscita a mettersi alle spalle club del calibro di Psg (21), Liverpool e Real Madrid (entrambe ferme a 20) e Manchester City (18). Al 2° posto della classifica delle italiane col tridente più prolifico d'Europa, c'è l'Inter a quota 17 in 12ª posizione. A segno per i nerazzurri Marcus Thuram (9), Lautaro Martinez (5) e Davide Frattesi (3). In 3ª posizione (21ª nella generale) c'è la Lazio di Marco Baroni: Castellanos (6), Zaccagni (5), Dia (4), sono i migliori realizzatori dei biancocelesti. Più attardate Juventus (25ª con 13 gol) insieme a Napoli, Monchengladbach, Osasuna, Las Palmas, Reims, Bournemouth, Brighton e Arsenal. Milan (11 reti) appaiato in classifica a Tolosa, Parma, Strasburgo, Nizza, Wolfsburg al 27° posto.