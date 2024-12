Guida ai sorteggi del Mondiale per Club: dove seguirli, le quattro fasce e le principali regole

Ecco una guida per prepararsi al meglio ai sorteggi del Mondiale per Club.

Quest'estate passerà alla storia per essere il sottofondo del nuovo Mondiale per Club , torneo voluto fortemente dalla FIFA. La competizione si terrà negli Stati Uniti, partirà il 15 giugno e terminerà il 13 luglio. Al torneo parteciperanno 32 squadre, così ripartite:

Dove vedere i sorteggi del Mondiale per Club?

La cerimonia si terrà nella cornice della Florida, nella città di Miami. L'evento sarà trasmesso in tutto il mondo tramite il sito ufficiale della Fifa, Fifa+ e canali di supporto. L'appuntamento sarà inoltre visibile su Dazn, InterTv e sui canali YouTube e TikTok della Juventus. Le squadre partecipanti sono state divise, come di consueto in questi casi, in quattro fasce, sulla base dei meriti sportivi raggiunti nel corso della stagione precedente. Di seguito vi proponiamo una guida che potrà tornarvi utile se stasera sarete curiosi di assistere alla nascita della nuova competizione.