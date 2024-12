Barcellona, Flick dopo il Maiorca: “Sono molto felice! Yamal? Fa la differenza!”

Il Barcellona torna a vincere e conquista tre punti pesantissimi contro il Maiorca: ecco cos'ha dichiarato Flick al termine del match sull'importante vittoria dei suoi.

Il Barcellona non vinceva in campionato dal match giocato in casa contro l'Espanyol, ovvero dal 3 novembre; gli uomini di Flick sono rimasti perciò a secco di tre punti per un mese esatto (diverso l'andamento in Champions League dove sono stati siglati i successi contro la Stella Rossa e il Brest); si può perciò dire che l'1-5 contro il Maiorca abbia quindi dato una vera e propria boccata d'ossigeno ai blaugrana.

Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, reagisce durante la partita della Liga tra FC Barcelona e Real Valladolid CF al Camp Nou il 31 agosto 2024 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Le parole di Flick dopo la pesantissima (ritrovata) vittoria del Barça ne LaLiga — "È stata una giornata molto importante per noi. Abbiamo avuto tante occasioni e siamo riusciti a segnare gol nel primo tempo, poi abbiamo iniziato la ripresa facendo lo stesso. È vero che nel primo tempo per noi è stato difficile in alcuni tratti ma nel secondo ci siamo ritrovati. Sapevamo cosa volevamo fare. Sono molto, molto felice, soprattutto per aver conquistato i tre punti. Abbiamo avuto occasioni e abbiamo segnato, è fantastico. Vorrei anche che la squadra non subisca gol, non è stato possibile ma non posso lamentarmi. È stata una partita molto bella, sono molto felice".

"Lamine è sempre importante, è un calciatore incredibile. È lui che fa la differenza più grande nella squadra. Oggi avrebbe potuto segnare uno o due gol, ma ha lavorato per la squadra. Il rigore, ad esempio, è provocato da lui e ha anche assistito Raphinha. Voglio però evidenziare la prova di tutti gli altri giocatori: dico sempre che è importante parlare del gruppo, di come difendiamo e di come attacchiamo. Non è sempre facile difendere come facciamo noi, con la linea così avanzata. Sono giocatori molto giovani e chiediamo loro tanto. Abbiamo lavorato bene con la palla. Sono molto, molto felice oggi, francamente. Abbiamo tanti giocatori che sono rientrati dopo lunghi infortuni, hanno avuto un ruolo da protagonisti e alla fine non è normale che siano già al 100% dopo tanto tempo, ma ci sono riusciti".

Senza Lewandowski a segno sono andati Torres, Raphinha (con una doppietta, su rigore e su azione), de Jong, Victor e il tecnico ha su questo aspetto riferito: "Robert aveva bisogno di riposare, ha accumulato molti minuti. Ci abbiamo pensato anche con Raphinha e abbiamo parlato con lui, ma avete visto la prestazione che ha dato. Vedremo quando potremo dargli un po’ di riposo. La decisione per il calcio di rigore? Avevamo diversi giocatori che potevano tirarlo, ci siamo allenati sui rigori e li tira chi ha più fiducia. Raphinha è stato molto bravo".