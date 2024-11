Assurdo episodio accaduto nel match tra Real Sociedad e Barcellona: il Var "confonde" i piedi e annulla una rete regolare a Lewandowski.

Luca Paesano 11 novembre 2024 (modifica il 11 novembre 2024 | 13:06)

Ha davvero del clamoroso l’episodio capitato ieri sera nel corso di Real Sociedad-Barcellona e che ha inevitabilmente alzato un enorme polverone in Spagna sull’operato della classe arbitrale. Già nell’occhio del ciclone per episodi che spesso hanno riguardato il Real Madrid, è ancora un inspiegabile chiamata a far discutere dopo il match del tredicesimo turno di Liga. Il Barça, sconfitto di misura con il gol di Becker, ha tanto da recriminare per via di un’assurda svista in sala Var.

Real Sociedad-Barcellona, il Var si confonde e annulla il gol di Lewandowski — Il Barcellona parte e bene e al 12’ trova il gol del vantaggio con Robert Lewandowski. Su un filtrante di De Jong, l’attaccante polacco si muove sul filo del fuorigioco e batte a rete per il gol che vale l’1-0 blaugrana. Poi gli attimi di attesa, l’esultanza smorzata, e alla fine l’intervento del Var che annulla tutto per un offside di partenza proprio di Lewandowski.

A rivedere le immagini, però, sorge più di un dubbio. I primi replay mostrano i due giocatori praticamente in linea, con lo scarpino di Aguerd che sembra essere leggermente più avanti di quello di Lewandowski, tenendolo così in gioco. Ma si sa che in questi casi c'è sempre il rischio di una trappola della prospettiva, e dunque meglio affidarsi all'ipotetica infallibilità della tecnologia, a maggior ragione se la decisione si gioca su millimetri. E però, convince ancor meno l'immagine che poi lo stesso Var restituisce per motivare la chiamata. Sembra infatti che la tecnologia abbia scambiato il piede di Aguerd con quello di Lewandowski e che abbia dunque clamorosamente invertito la decisione.

O ancora, l'altro dubbio è che il Var abbia scelto in realtà un frame errato, che non corrisponde all'esatto momento in cui De Jong fa partire il pallone verso Lewandowski. Come si vede in alcune immagini, infatti, qualche millesimo di secondo può davvero fare la differenza e in un primo momento il polacco potrebbe essere effettivamente avanti. Tuttavia, non sembra esserlo però nel frame che avrebbe dovuto utilizzare la tecnologia per valutare la posizione.

Sono state diverse le proteste da parte dei tesserati blaugrana, a partire dall'allenatore Flick, che ha discusso con l'arbitro poco prima della ripresa del secondo tempo. Iñaki Peña, invece, ha dichiarato a fine gare: "Se c'è un errore così evidente e così grave, bisogna indagare". Intanto, il CTA, il Comitato Tecnico degli Arbitri, ha mantenuto ben salda la propria posizione, precisando che non si è trattato di nessun errore e che la decisione è corretta. Le immagini, però, non sembrano proprio sposare questa decisione.