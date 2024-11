Da Conte a Flick: anche il Barcellona si scaglia contro il VAR

Non solo in Napoli-Inter, anche in Real Sociedad-Barcellona il VAR fa discutere: l'allenatore blaugrana Flick polemizza al triplice fischio

11 novembre 2024

Il VAR non VA. La Video Assistant Referee continua a far discutere, in Italia e in Europa. L'allenatore del Napoli Antonio Conte non ha digerito il calcio di rigore assegnato all'Inter, poi sbagliato da Calhanoglu, nel big-match di San Siro, terminato 1-1. Operato discutibile anche quello della direzione arbitrale di Real Sociedad-Barcellona in Spagna. Un gol di Becker ha condannato i blaugrana, ma il tecnico Flick nel post-partita ha lamentato un chiaro errore del direttore di gara, a sua detta, sul gol annullato a Lewandowski.

Flick: "Il gol di Lewandowski era regolare" — Al 12' del primo tempo Robert Lewandowski con una zampata vincente risolve una mischia in area di rigore della Real Sociedad. L'arbitro prima convalida il gol dell'ex Bayern Monaco, poi annulla per offside, su suggerimento del Var. Le immagini dimostrano che l'attaccante del Barcellonaè in posizione di fuorigioco probabilmente per questione di nanomillimetri. Una decisione mal digerita da Hans-Flick, ai microfoni di Liga-Tv, nel post-partita: "Ho visto le foto (l’immagine del fuorigioco semiautomatico non coincideva con quella in campo, ndr) ed il gol era valido: è stata presa la decisione sbagliata. Non ci sono dubbi, il gol era buono".

Flick: "È un errore grave" — Nonostante il ko, il Barcellona resta al comando della classifica con sei punti di vantaggio sul Real Madrid, che però dovrà recuperare la gara col Valencia. Flick giustifica l'errore dell'arbitro, pur consapevole del fatto che si tratta di un errore grave che ha condizionato il risultato finale: "Dare la colpa all’arbitro non serve perché è umano e può commettere errori. Questo è stato un grave errore, ma dobbiamo accettarlo".