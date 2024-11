Real Madrid, Ancelotti: “Milan speciale. Rispettiamo Valencia, calcio in secondo piano”

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti , domani sera martedì 5 novembre, affronterà in Champions League la sua ex squadra, ovvero il Milan attualmente affidato a Paulo Fonseca. Questa per il tecnico dei Blancos non potrà mai essere una gara come tutte le altre: in conferenza ha perciò parlato delle emozioni provate ma ha mostrato anche vicinanza alla città e alla comunità di Valencia.

"Ovviamente - ha continuato - per me è una partita speciale contro il Milan, ma tutto passa in secondo piano. Siamo tristi per i fatti accaduti, è qualcosa di incredibile che ci tocca da vicino. Siamo tristi, questa è la nostra emozione, siamo vicini a tutte le popolazioni colpite. Siamo parte di questo Paese e tutto questo ci tocca da vicino. Per rispetto nei vostri confronti e anche per non mancare di rispetto alle persone, cercherò di essere semplice perché non ho voglia di parlare di calcio".