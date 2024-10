Il Real Madrid supporta le vittime della DANA: donato un milione di euro

Il comunicato ufficiale

L'iniziativa del Real Madrid è stata annunciata dallo stesso club madrileno sul proprio sito ufficiale e sui propri canali social: "Il Real Madrid ha deciso di sostenere questa campagna con la donazione di un milione di euro per aiutare le numerose famiglie che si trovano in una situazione critica e hanno bisogno di tutto il nostro aiuto e solidarietà. Il Real Madrid dona un milione di euro per aiutare le vittime della tempesta DANA. La Fondazione Real Madrid e la Croce Rossa hanno lanciato oggi una campagna di raccolta fondi per fornire supporto a coloro che sono stati colpiti dalla tempesta. Il Real Madrid darà il via alla campagna con una donazione di un milione di euro, che andrà ad aiutare le numerose famiglie che si occupano di una situazione critica e che hanno bisogno di tutta la nostra assistenza e solidarietà".