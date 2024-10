Tragedia a causa del DANA: muore José Castillejo, canterano del Valencia

Anche il calendario calcistico è stato toccato dalla tragedia: la partita tra Eldense e Huesca è stata sospesa in segno di rispetto, con la Comunità Valenciana che ha decretato tre giorni di lutto per le vittime colpite dall'inondazione. Il club alicantino non si è fermato alla dichiarazioni di solidarietà: in un comunicato ufficiale, il presidente Pascual Pérez ha annunciato che tutto il ricavato della prossima partita – dai biglietti, al merchandising dello stadio Pepico Amat – sarà destinato agli aiuti per le persone colpite dall’alluvione. Un gesto concreto che dimostra come il calcio possa fare la differenza non solo in campo, ma anche nella vita di una comunità in grande difficoltà, offrendo un piccolo ma significativo contributo per aiutare tutte le vite coinvolte.