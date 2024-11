Milan, Morata rivela: “Ho la maglia di Kakà, ricordo il suo gol contro lo United”

Alvaro Morata guarda al passato ma anche al presente e al futuro del Milan: in un'intervista ha raccontato un ricordo speciale ma ha parlato anche dei suoi obiettivi stagionali.

Alessia Gentile 4 novembre 2024 (modifica il 4 novembre 2024 | 12:30)

Alvaro Morata ha parlato a 360°, in una lunga chiacchierata con 'The Athletic', del suo inizio di stagione con il Diavolo, delle aspettative e delle ambizioni sia personali sia dell'intera squadra ma anche di un suo ricordo del passato: il protagonista della rivelazione è stato un giocatore che nel Milan ha fatto la storia, ovvero Kakà.

Milan, le parole di Morata — Ai microfoni de 'The Athletic', Alvaro Morata ha dichiarato: "Penso che stiamo trovando più meccanismi. Stiamo facendo le cose in modo più naturale ora. Abbiamo molti nuovi giocatori e un nuovo allenatore. Ma il tempo per adattarsi è scaduto, dobbiamo farlo subito. Per me, il Milan ha sempre avuto un ruolo importante nella storia del calcio. Prima di venire a Milano tutti mi dicevano che l'aria che si respira qui è diversa. Basta venire a mangiare al ristorante qui a Milanello. Ti guardi intorno e vedi tutti i giocatori che hanno vinto cose per il Milan. Mia sorella mi ha regalato la maglia di Kakà. Ricordo bene il suo gol contro il Manchester United (segnato nel 2007, ndr.). Ricordo anche gli scarpini che aveva".

"Champions League? Dobbiamo crederci. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto. Se perdi contro una squadra di vertice è perché è la Champions League, ma siamo obbligati a pensare di potercela fare. Se non ci arrivi, non ci arrivi, ma dobbiamo pensare che sia possibile. Nel calcio non si sa mai. È normale avere pressione giocando a San Siro, giocando in Champions League e ogni volta che indossi una maglia come questa. Ogni partita porta con sé responsabilità. È più un privilegio. Molti giocatori darebbero qualsiasi cosa per giocare per queste squadre e io sono stato abbastanza fortunato da giocare per molte di loro al massimo livello".