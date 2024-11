Anche ieri ha fatto discutere la scelta di Paulo Fonseca di lasciare fuori Leao nella sfida contro il Monza. Il chiacchiericcio mediatico attorno all'attaccante rossonero si è fatto importante, soprattutto perchè i tifosi non si spiegano il motivo per il quale l'allenatore abbia deciso di intraprendere questa strada nella gestione del numero 10 rossonero.

Milan, Terracciano parla della situazione di Leao

"Leao? Dovete chiederlo al mister. Io e il resto della squadra vogliamo bene a Rafa, se è un periodo difficile per lui noi lo supportiamo, gli siamo vicini e non abbiamo niente contro di lui", ha detto Terracciano come riportato da Sportmediaset. "Conosco il potenziale di Leao e sono sicuro che ci darà una mano", ha ancora proseguito il giocatore rossonero.