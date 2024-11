Monza-Milan, torna Maldini! Leao ancora fuori per scelta di Fonseca

Il Monza, per l'11^ giornata di Serie A, ospita questa sera il Milan di Fonseca: per Nesta torna dal primo minuto Maldini, per il portoghese invece resta in panchina Leao.

Alessia Gentile 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 20:08)

Questo sabato 2 novembre, alle 20:45, ci sarà il fischio d'inizio di Monza-Milan: nessuna delle due squadre vuole sbagliare visto che entrambe arrivano da due sconfitte, rispettivamente contro Atalanta e Napoli. Non è stato un avvio di stagione semplice né per Alessandro Nesta né per Paulo Fonseca, ma entrambi stanno cercando di invertire il trend. Questa sera sarà difficile ma la volontà di far bene c'è tutta: ecco quali sono state le scelte dei due tecnici.

Monza-Milan, le formazioni ufficiali — MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. A disposizione ci saranno: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria. Allenatore: Alessandro Nesta

FORMAZIONE UFFICIALE ⚪️🔴

In campo così per #MonzaMilan ⚽️💪

Segui il match su #DAZN

— AC Monza (@ACMonza) November 2, 2024

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disposizione in panchina: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Camarda. Allenatore: Paulo Fonseca

Your Rossoneri XI for #MonzaMilan#SempreMilan

Brought to you by

— AC Milan (@acmilan) November 2, 2024

All'U-Power Stadium è perciò tutto pronto: manca pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro Feliciani e i tifosi di entrambe le squadre si aspettano tanto dal match di questa sera che, visto il passato che le accomuna entrambe a Silvio Berlusconi, non è mai un match qualunque.