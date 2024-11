L'allenatore ha anche parlato delle emozioni nell'affrontare il Milan: "Fa piacere, sempre. Non sono stato in tante squadre nella mia vita. E fa sempre molto piacere incontrare il Milan e la Lazio . Il Montreal e la squadra indiana sarà più difficile", le sue parole.

"Rafael Leao? Quando si accende lui si accende il Milan . Il suo 100% non l'abbiamo ancora visto. Leao è un giocatore che si prende le sue pause ma comunque determina", ha detto l'allenatore. "Il Milan ne ha tanti di giocatori così, sono forti. Al Monza servirà coraggio. Il coraggio cresce in base ai risultati. Se sei ultimo il coraggio viene meno, è normale. Bisogna essere coraggiosi soprattutto palla al piede, dobbiamo spaventare gli avversari, ma stiamo crescendo", le parole di Nesta in vista del match.

Poi un passaggio anche sulla situazione degli infortunati in casa Monza: "Petagna, Sensi, Gagliardini e Forson fuori. Birindelli invece è rientrato. Pedro Pereira oppure D'Ambrosio sulla fascia? A Bergamo con l'Atalanta Pedro ha fatto bene. Dietro siamo corti e Danilo D'Ambrosio non poteva giocare come quinto. Ma in futuro non si sa".