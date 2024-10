Monza, Nesta: “Sul gol annullato a Vignato il fallo non c’è”

“Sul gol annullato il fallo non c’è”

Un episodio contestato ha segnato la serata del Monza: gol annullato a Vignato per un presunto fallo di Djuric su Ederson che, sul momentaneo 0-0, avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Ai microfoni di DAZN, Nesta ha espresso il suo rammarico per il risultato, commentando la prestazione dei suoi nella sfida valida per la decima giornata di Serie A: “C’è grande delusione. Abbiamo fatto un’ottima partita e loro hanno messo tanto dalla panchina. Ho rivisto il gol annullato a Vignato. Non capisco perché abbia fischiato. Retegui e Pablo Mari si sono picchiati tutta la partita e ha lasciato correre. Si può sbagliare ma in quell’azione non succede nulla. È veramente un peccato. Se è fuorigioco va benissimo, ma il fallo non c’è”.