Milan, Fonseca: “Mi assumo la responsabilità della sconfitta”

L'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, parla ai microfoni di Dazn dopo la partita persa contro il Napoli per 0-2 grazie ai gol di Lukaku e Kvara.

Michele Bellame 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 00:51)

Nel posticipo serale, Napoli sbanca Milano: vittoria per 2-0 in trasferta della squadra di Conte. Le reti di Lukaku e di Kvaratskheliaconsentono ai partenopei di allungare sulle contendenti alla prima posizione. Dopo questa sconfitta, invece, il Milan resta molto indietro rispetto alla cosiddetta Europa che conta: ottavo posto con 14 punti, in attesa delle partite di domani e dopodomani.

Fonseca: "Subire un gol dopo cinque minuti rende tutto più complicato" Le parole di Paulo Fonseca a Dazn dopo la partita contro il Napoli. Ecco quanto sintetizzato: "Ho sempre la responsabilità per ciò che accade in campo. Abbiamo commesso errori che ci sono costati gol in ogni partita. Subire un gol dopo soli 5 minuti rende tutto più complicato. Tuttavia, ho visto una buona reazione da parte della squadra: abbiamo giocato un calcio di qualità e creato diverse occasioni, nonostante il Napoli si sia chiuso in difesa".

E, sull'obiettivo Scudetto che è sfumato, l'allenatore rossonero commenta così: "Non ricordo alcuna squadra che abbia vinto il campionato dopo nove partite, né una che l'abbia perso in questo stesso arco. Il nostro obiettivo è fare bene e ottenere risultati per rimanere in corsa per il titolo".