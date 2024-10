Anticipi del martedì: Napoli sbanca Milano; Lecce, vittoria preziosa

Il decimo turno è l'unico infrasettimanale di questa edizione del campionato di serie A, e le partite si giocheranno in tre giorni: dal martedì, poi mercoledì, con chiusura giovedì. Martedì 29 ottobre hanno giocato Lecce-Verona e Cagliari-Bologna, in contemporanea alle 18.30. Alla sera, big match di giornata fra Milan e Napoli .

Sorride Napoli, male il Verona: gli anticipi del martedì di campionato

Alle 18.30 sono il Lecce ed il Bologna a vincere rispettivamente contro Verona e Cagliari. La partita fra Lecce e Verona era praticamente uno scontro salvezza, perché entrambe coinvolte nella zona calda della retrocessione. I salentini si aggiudicano i tre punti in una partita equilibrata, che è stata sbloccata da Dorgu all'inizio del secondo tempo. Il Verona, di contro, perde le staffe, e chiude la partita in nove uomini. Anche il Bologna ha vinto una partita importante, per cercare di emergere dalla metà classifica. La squadra di Italiano ha avuto la meglio contro gli isolani, grazie alle reti di Orsolini prima, ed Odgaard dopo.