Galliani: “Maldini all’Inter? Non esiste! Io sono milanista, lasciatemi stare”

Maldini è stato accostato con insistenza nei giorni scorsi all'Inter e anche di questa questione ha voluto parlare Galliani: le dichiarazioni dell'ad del Monza.

Alessia Gentile 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 12:53)

Adriano Galliani, in occasione dell'Assemblea di Lega tenuta quest'oggi dalla Serie A, ha parlato del Monza facendo riferimento per lo più al percorso di Alessandro Nesta e al futuro di Daniel Maldini. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, è stato accostato all'Inter e l'Amministratore Delegato ha voluto chiarire anche questa situazione: le sue parole sono state chiare.

Galliani su Maldini — "Mai parlato con Marotta e con nessuno di lui: con il giocatore parlo tutti i giorni, per domenica dovrebbe farcela (può recuperare dall'infortunio ed esserci contro il Venezia, ndr.). Ma non ne ho mai parlato con nessuno. Lui all'Inter? Non ci hanno mai fatto richieste, non esiste: non credo. Poi io sono milanista, lasciatemi stare (ride, ndr)".

Le parole su Nesta e sul momento del Monza — "Ci siamo sbloccati, meno male. Eravamo preoccupati sì, ma la squadra ha pareggiato contro squadre importanti e poteva non perdere in altre occasioni: Nesta non è mai stato in pericolo. Sta andando bene, anche perché l'ho scelto io (ride, ndr). Io è tutto l'anno che continuo a dire alla seconda punta di scattare verso la porta quando c'è un pallone lungo perché Djuric la spizza sempre: è il giocatore che vince più duelli aerei in Europa. A Nesta ho detto che è inutile lavorare, l'unico schema buono è lancio lungo, spizzata di Djuric e gol".