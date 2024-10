Nel posticipo dell'8ª giornata di Serie A il Monza supera 3-0 l'Hellas Verona , grazie ad una doppietta di Dany Mota e ad un gol di Alessandro Bianco . Al termine della sfida del Bentegodi l'allenatore dei brianzoli Alessandro Nesta ha commentato la prima vittoria stagionale in campionato.

È un Nesta visibilmente felice ed emozionato ai microfoni di Dazn, per la prima vittoria da allenatore in Serie A : " Ce la meritavamo tanto perchè abbiamo lavorato sodo. Nonostante gli infortuni, la squadra ha stretto i denti. Nei primi 20' abbiamo costruito e portato la palla dove volevamo. Nei momenti complicati Djuric ci ha dato una mano, grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche diventa una soluzione soprattutto quando gli avversari ti pressano e ti chiudono gli spazi".

Sull'ottima prestazione di Dany Mota: "Tutta l'estate sono stato lì a convincerlo che doveva giocare a destra. Ho in rosa Maldini, Vignato, tutti vogliono giocare a sinistra, ma per me Dany a destra può diventare un fattore e oggi l'ha dimostrato".