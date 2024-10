"Il nostro problema - ha continuato - non è l'allenatore, ma gli infortuni. In questo momento abbiamo fuori sette giocatori. Questo ci ha creato problemi. Non abbiamo giocato male finora, anzi abbiamo forse qualche punto in meno rispetto a quello che meritavamo. Ci mancano i punti delle gare interne contro Genoa e Bologna. Avanti, dunque, con Nesta che ha la nostra piena fiducia".