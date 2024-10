Monza, novità sull’eventuale cessione: parla l’investitore americano Gabelli

Nelle ultime ore il Monza è finito sotto la luce dei riflettori per la presunta volontà di Mario Gabelli, economista nato nel Bronx, a New York, il 19 giugno del 1942 da genitori italiani, di acquistare il club brianzolo. O, per lo meno, parte delle quote della società; sono a tal proposito arrivate anche dichiarazioni in merito alla questione proprio dallo stesso miliardario italo-americano.