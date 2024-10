Monza, Galliani: “Nesta mai in discussione. Con la Roma pareggio fondamentale”

L'ad del Monza ci ha tenuto a ribadire la posizione di Nesta : "Fiducia assoluta, ma non per il pareggio di ieri. Una cosa assurda cambiare gli allenatori, a meno che non succedano cose drammatiche. Mai stato in discussione il mister" e ha aggiunto: "So bene che abbiamo fatto gli stessi punti di due anni fa dopo sette partite. A fine gara, nello spogliatoio, l'ho riferito anche ai ragazzi. Ho ricordato loro che poi ne abbiamo totalizzati 52 di punti a fine torneo e ho aggiunto “Se in questo campionato ne fate 50 sono contento uguale”. Queste sono le prime parole che ho detto alla squadra".

MONZA, ITALY - SEPTEMBER 22: Alessandro Nesta Head Coach of AC Monza gestures during the Serie A match between Monza and Bologna at U-Power Stadium on September 22, 2024 in Monza, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

"Per L'AIA non era rigore"

Giocatori in ritiro? "Io, in 50 anni di calcio, non ho mai mandato in ritiro una squadra. Se col ritiro si vincessero le partite, tutti conquisterebbero gli Scudetti e nessuno retrocederebbe. Hanno voluto andarci i giocatori, Pessina, Armando ovviamente con appoggio totale della società. Io non ho mai capito cosa serva andare in ritiro" ha risposto il Condor che, in merito "allo step on foot" in area di Kyriakopoulos su Baldanzi, reclamato dalla Roma come fallo di rigore, si è espresso così: "Io ho tanti anni di esperienza, non commento le critiche degli altri club. Comunque l'Aia ha detto che non era rigore".