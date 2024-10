Monza, Nesta: “Punto importante, siamo in debito con i tifosi”

Il Monza ha portato a casa un punto comunque prezioso contro la Roma. All’UPower è terminata 1-1 con reti di Dovbyk e Dany Mota. Brianzoli ancora a secco di vittorie, l’unico club in Serie A in questa stagione dopo sette giornate....

Gennaro Dimonte 6 ottobre - 21:27

Il Monza ha portato a casa un punto comunque prezioso contro la Roma. All'UPower è terminata 1-1 con reti di Dovbyk e Dany Mota. Brianzoli ancora a secco di vittorie, l'unico club in Serie A in questa stagione dopo sette giornate. L'allenatore Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa di alcune situazioni e della posizione attuale in classifica.

Monza, le parole di Nesta in conferenza stampa — Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa dopo Monza-Roma: "Questo è un punto importante per noi, siamo a corto per infortuni e dobbiamo allenarci con diversi Primavera. Faccio i complimenti ai miei ragazzi nonostante abbiamo raccolto pochi punti, di questo chiedo scusa. Siamo andati in ritiro perchè la squadra ci tiene a fare bene".

"Arbitro? Non voglio parlarne - continua Nesta - ci sono regole sull'assegnazione dei rigori che non ho ancora capito. Abbiamo dimostrato di essere una gruppo unito, l'avevamo preparata così e tutti si sono impegnati per portare a casa questo risultato. Tifosi? Siamo in debito con loro, ci faremo perdonare. Voglio sottolineare la prestazione di Pizzignacco, non era facile entrare a freddo dopo l'infortunio di Turati".