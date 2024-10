Monza-Roma, Nesta: “Abbiamo avuto un calendario difficile, dobbiamo trovare equilibrio”

Le parole di Nesta a pochi minuti dal fischio d'inizio di Monza-Roma: "Abbiamo preso tanti gol, dobbiamo trovare equilibrio"

Nancy Gonzalez Ruiz 6 ottobre 2024 (modifica il 6 ottobre 2024 | 18:13)

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Monza-Roma, Alessandro Nesta è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Sulla mancanza di pericolosità della squadra: "Non guardo solo l’aspetto offensivo. Abbiamo preso anche tanti gol, dobbiamo trovare equilibrio. Ci è mancato qualcosa in casa per me, abbiamo avuto un calendario difficile, qualche partita è stata vinta dalle piccole, dobbiamo dare un segnale anche noi se vogliamo rimanere attaccati".

Sulla formazione a disposizione: "A Napoli abbiamo trovato un avversario molto forte. Ho qualche giocatore fuori, Mota che è rientrato da due giorni, non ho tantissimi a disposizione, in base a quello che ho in questo momento faccio le mie scelte, in base ai 90′".

Sulla posizione di Pessina e la carenza nella trequarti: "Pessina è un giocatore di inserimento, da dietro diventa pericoloso, per aumentare l’aspetto offensivo, a volta giochiamo con centrocampo a 3, a volte con una punta in più. Sono scelte in base agli infortunati che ho avuto ma anche in base all’avversario."