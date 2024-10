Le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Monza, in campo alle 20:45 nel match che chiuderà l'ottava giornata di Serie A.

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, Hellas Verona-Monza chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo a breve, con il calcio d’inizio del match fissato per le ore 20:45.

I padroni di casa cercano la seconda vittoria consecutiva, che li proietterebbe al nono posto in classifica e ad un solo punto dalla zona Europa. Per gli ospiti, invece, servono necessariamente punti per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito, le scelte di formazione dei due tecnici.