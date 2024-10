Monza, Pessina: “Proveremo ad uscire da questo momento difficile”

In una lunga intervista il capitano del Monza parla del momento difficile della squadra brianzola, ripercorrendo i momenti chiave della sua carriera

Pessina ha ricordato il suo percorso di crescita, dalle prime esperienze nelle categorie inferiori fino all'esordio in Serie A : “L'anno dopo andai al Como e fu una bella stagione, feci molti gol, guadagnandomi la Serie B allo Spezia , siglando due reti, il primo in categoria contro la Salernitana ".

Questi momenti cruciali lo portarono a esordire in Europa League con l’Atalanta e a vivere la gioia del suo primo gol nella massima serie italiana: "Entrai al 70' con Juric i n panchina, facemmo una bella azione io e Zaccagni , trovando il gol vittoria".

Il capitano del Monza ha poi parlato con affetto del suo legame con Adriano Galliani , amministratore delegato del club, e dell’importanza di essere cresciuto nella città. " Galliani è una persona fantastica, quando il Monza è arrivato in Serie A pensarono subito a me. Io sono nato e cresciuto a Monza ", ha detto Pessina , sottolineando il grande coinvolgimento emotivo del dirigente monzese.

Ha raccontato anche un curioso dettaglio sulle partite in casa: "Quando giochiamo in casa a fine primo tempo va via dallo stadio, si reca al Duomo e poi torna perché vive la partita con grande trasporto". Un legame, quello tra Pessina e Monza, che va oltre il semplice aspetto calcistico, rendendo il suo ruolo di capitano ancora più significativo.