Barcellona, Fermin Lopez: “Spero di giocare tanti anni qui. Flick? È il responsabile del nostro andamento”

Centrocampista del Barcellona, Fermin Lopez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Stella Rossa, in programma domani. Il giovane calciatore spagnolo ha affrontato diversi temi, tra cui il clima che si respira all'interno dello spogliatoio dopo le recenti vittorie del club, il rapporto con Flick e tanto altro. Di seguito vi proponiamo le parole di Lopez.

Sull'aria che tira nello spogliatoio : "Ci sono giocatori molto giovani, siamo uniti e ci aiutiamo a vicenda. Ciò si riflette sul campo, la Masia è molto importante per il Barcellona. Abbiamo il miglior settore giovanile del mondo e quando saliamo in prima squadra siamo in grado di aiutare con tutto ciò che serve. Ci sarà una bella atmosfera a Belgrado, vogliamo continuare come abbiamo fatto finora e conquistare i 3 punti. L'altro giorno nel secondo tempo ci siamo rilassati un po', non credo accadrà di nuovo".

Su Hansi Flick: "L'allenatore, sia personalmente che per tutta la squadra, ci dà fiducia e sicurezza quando si tratta di giocare. Lo si vede sul campo con i grandi risultati che stiamo ottenendo. Domani è una partita molto importante, la affronteremo con grande entusiasmo per poter portare a casa i 3 punti. Siamo in un momento molto buono per tutti, l'importante è sapere che chi giocherà farà bene. Il mister è in gran parte responsabile del nostro buon momento, siamo molto forti come squadra".