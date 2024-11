Manolo Gonzalez, allenatore dell'Espanyol, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta rimediata nel derby col Barcellona

4 sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga per l'Espanyol che cade anche nel derby contro il Barcellona in trasferta. La formazione ospite dopo un primo tempo horror, concluso sul 3-0 per i blaugrana, nella ripresa la squadra di Manolo Gonzalez accorcia le distanze con Puado, ma non riesce a riequilibrare l'incontro.

Espanyol, Gonzalez: "È inaccettabile perdere così" — Al termine del ko dell'Estadio Olimpicol'allenatore dell'Espanyol Manolo Gonzalez ha analizzato la prestazione dei suoi, protagonisti di un primo tempo sottotono che ha spianato la strada al Barcellona: "Se non pressi il Barcellona e permetti ai suoi giocatori di girarsi liberamente, non puoi competere. Sono deluso, perdere il derby col Barcellona è frustrante. Dobbiamo affrontare ogni sfida con determinazione, cercare di restare in partita per 90' come abbiamo fatto nel secondo tempo".

Gonzalez chiede all'Espanyol un cambio di passo: "Siamo l'Espanyol, non possiamo permetterci di fare la figura degli sciocchi. Mi infastidisce sentire cantare dai tifosi del Barcellona "Segunda Liga". Si può perdere, ma ci sono modi e modi per farlo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi per quanto mostrato nel secondo tempo, ora però zero scuse e iniziamo a vincere. E quando non riusciremo a farlo, proviamo a portare a casa almeno un pareggio".

Polemiche per i fatti di Valencia — E a proposito del disastro ambientale causato dall'alluvione che ha colpito la Comunità Valenciana, Gonzalez non si è risparmiato. L'allenatore dell'Espanyol ha mandato un messaggio forte e chiaro alla Liga: "Vorrei che qualcuno un giorno mi spiegasse un po' questo calendario. Abbiamo giocato, ma le vite umane e le tragedie sono molto più importanti di una partita di calcio".