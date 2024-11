Espanyol, Gonzalez sul derby col Barça: “Sfavoriti, ma ce la giochiamo”

Dopo Hansi Flick, è stato il turno di Manolo Gonzalez: il tecnico dell'Espanyol presenta il derby in conferenza stampa.

Luca Paesano 2 novembre - 15:35

Vigilia del derby in Spagna tra Barcellona ed Espanyol, che si sfideranno domani pomeriggio, alle 16:15, per l'undicesima giornata di Liga. Le due squadre tornano nuovamente ad incrociarsi dopo i due anni di assenza del club bianco-azzurro dal massimo campionato spagnolo. Una sfida molto sentita, che il tecnico dell'Espanyol Manolo Gonzalez ha presentato poco fa in conferenza stampa.

Barcellona-Espanyol, Gonzalez: "Serve personalità, proveremo a giocarcela" — "La situazione è molto grave e le vite umane contano più del calcio. Non voglio dire altro, perché altrimenti si potrebbe credere che lo stia usando come scusa. Ma le vite sono sempre al di sopra del calcio”, ha esordito il tecnico a proposito della tragedia che ha colpito Valencia.

Poi, l'allenatore ha fatto il punto sugli infortunati: “Gragera non sarà della partita, non si sente ancora bene e non rischieremo. Pol Lozano non ha lesionato il tendine e forse il recupero è più breve del previsto. Anche Calero non ci sarà”.

E poi sul derby con il Barcellona: “Un derby è una partita diversa dalle altre e noi andremo lì per difendere e onorare il club con l'orgoglio che meritiamo. Faremo quello che facciamo sempre e proveremo a dare il massimo. Domani è il momento di correre come animali. Dobbiamo essere organizzati, non perdere la calma, provare a giocare e combattere. Con la palla ci sono situazioni in cui possiamo fargli male. Sarà complicato, ma ci proveremo”.

Invece, Gonzalez ha spiegato così come pensa di affrontare la sfida: “Bisogna avere personalità in campo. Sembra che tutti ci credano morti, ma noi abbiamo già dimostrato altre volte che non lo siamo. Se rispettiamo il piano di gioco, domani avremo sicuramente la possibilità di fare punti. Dovremo avere una grande mentalità difensiva e quando potremo, cercheremo di approfittare degli spazi per attaccare. Se riusciamo a farlo con criterio, potremmo avere la possibilità di andare a fare punti”.

Primo derby da allenatore: “Allenare l'Espanyol è già una motivazione sufficiente. Ciò che conta per noi è salvarci quest’anno. Abbiamo già dimostrato in più di un campo che possiamo fare cose buone. Nient'altro vale per noi. Sono riuscito a battere il Barcellona da giocatore e vedremo se domani riusciremo a portare gioia alla gente dell’Espanyol”.

Ed infine, Gonzalez conclude parlando della poca concretezza della sua squadra: “L'altro giorno avremmo potuto chiudere prima la partita, l'efficacia è importante. Bisogna concretizzare: se abbiamo delle occasioni non possiamo fallire perché ti penalizza. Dobbiamo essere cattivi e sfruttare le occasioni da gol. Stiamo lavorando molto sulle situazioni da gol per aiutare gli attaccanti".