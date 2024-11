Manca poco al derby di Barcellona con la squadra di Flick che affronterà l'Espanyol. Di seguito le probabili formazioni della partita.

Gennaro Di Finizio 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 15:52)

Manca poco al derby di Barcellona con la squadra di Flick che affronterà l'Espanyol. Di seguito le probabili formazioni della partita.

Si prepara la sfida che vede di fronte le due squadre di Barcellona. Da una parte i blaugrana allenati da Flick, che arrivano dall'importantissima vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid, successo dirompente ed in grado di dare un carico di entusiasmo importante a tutto l'ambiente. Dall'altra parte c'è un Espanyol che non vince in campionato da due partite, che ha trovato il successo in Copa del Rey contro il San Tirso ma che in Liga balla a ridosso della zona retrocessione.

Certo, i derby sono sempre delle partite particolari dove entrano in giochi delle variabili imprevedibili. E' proprio su questo che proverà a giocare la squadra di Manolo Gonzalez per provare a dare una sterzata significativa alla stagione. Vincere contro questo Barcellona nel derby, manco a dirlo, darebbe un'iniezione di fiducia importantissima a tutto l'ambiente.

Barcellona-Espanyol, le probabili ufficiali — Flick andrà verso la conferma di tanti elementi che sono stati importanti proprio durante la gara vinta contro il Real. Cubarsì e Martinez saranno i centrali difensivi, ai lati ci saranno ancora Koundé e Balde. In mezzo al campo ecco Fermin Lopez e Pedri con in mezzo Casadò, tutti e tre pronti a far girare il gioco blaugrana. Attacco animato dal tridente tridente composto da Yamal, Lewandowski e Raphina, tutti e tre assoluti protagonisti della sfida col Real.

In casa Espanyol, invece, conservatissimo Velez che sarà il centravanti della squadra "ospite"; alle sue spalle ci saranno Carreras, Kral e Carlos Romero in quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1 per la squadra di Manolo Gonzalez.

Di seguito le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Peña; Kounde, Cubarsì, Martinez, Balde; F.Lopez, Casadò, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

ESPANYOL (4-2-3-1): Joan Garcia; El Hilali, Sergi Gomez, Kumbulla, Brian Oliván; José Gragera, Pol Lozano; Jofre Carreras, Alex Král, Carlos Romero; Veléz.