Szczesny non ha ancora fatto il suo esordio in porta con la maglia del Barcellona. Flick non cambia idea: il titolare rimane Inaki Pena.

Enrico Pecci Redattore 2 dicembre 2024 (modifica il 2 dicembre 2024 | 19:50)

Continua a non arrivare l'esordio in blaugrana di Szczesny. L'ex Juve, tornato subito in campo dopo il ritiro, è ancora a zero minuti dopo la sua firma con il Barcellona. In assenza dell'infortunato ter Stegen, infatti, la gerarchia di Flick non cambia: il titolare è Inaki Pena. Il tecnico del Barça lo ha ribadito nuovamente in conferenza stampa.

Szczesny, l'annuncio di Flick: "Inaki Pena è il portiere titolare" — Idee piuttosto chiare per l'allenatore: "Szczesny? Oggi ha svolto un ottimo allenamento, ma posso dire che in questo momento non ho intenzione di cambiare il portiere. Inaki è il portiere titolare come ho già detto altre volte". Inaki Pena sarà regolarmente in porta anche nel turno infrasettimanale contro il Maiorca. Una partita piuttosto delicata per i blaugrana dopo gli ultimi risultati ottenuti in campionato e l'ultima sconfitta casalinga contro il Las Palmas.

Flick scuote il Barcellona: "Quando la partita si complica dobbiamo essere uniti" — Il tecnico tedesco ha parlato così del momento della sua squadra: "Ci sarebbero tante cose di cui parlare della sfida contro il Las Palmas, ma non voglio perché mi sembrerebbe di trovare delle scuse e la cosa non mi piace. La squadra avrebbe potuto vincere la partita e ora sentiamo questa pressione. La concentrazione è fondamentale, bisogna sfruttare le opportunità. La squadra, come dicevo prima, ha provato a giocare, abbiamo avuto più del 70% di possesso palla ma nel calcio quello che conta sono i gol e ultimamente non abbiamo segnato molto".

Flick manda un messaggio ai suoi per la corsa al titolo in Liga: "Siamo la squadra più giovane del campionato e dobbiamo continuare a imparare tante cose, se vogliamo lottare per la vittoria. Quando la partita si complica dobbiamo essere uniti".