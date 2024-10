Il portiere polacco ex Juventus, Wojciech Szczesny, ora al Barcellona, ha voluto chiarire: "Io fumo? Sì, ma non incide sul mio rendimento"

Sergio Pace Redattore 10 ottobre 2024 (modifica il 10 ottobre 2024 | 09:49)

Da pochi giorni è sbarcato al Barcellona ma l'ex Juventus Wojciech Szczesny è già stato chiamato a compiere uno dei suoi primi interventi in difesa della porta blaugrana. No, non ancora in campo, per quello ci sarà tempo e modo. Il 34enne portiere polacco, che in carriera ha vestito le maglie anche di Arsenal e Roma, ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo.

Nell'occasione Szczesny ha dovuto rispondere ad una domanda in merito ai suoi vizi fuori dal terreno di gioco. L'estremo difensore del Barcellona non si è nascosto e ha chiarito come quello del fumo non sia un vizio che va ad incidere sulle sue prestazioni in campo. Insomma, per l'ex Juve parlare tanto di cosa fa fuori dal campo non è poi tanto importante, dal momento che il suo rendimento non viene influenzato in alcun modo...

Barcellona, Szczesny fuma ma puntualizza: "Il mio rendimento non ne risente..." — Alla domanda sul suo vizio del fumo, Szczesny non ha perso tempo a rispondere e a chiarire la questione a Mundo Deportivo: "Cosa posso dire riguardo al fatto che fumo? Assolutamente niente. Sono cose che non cambio nella mia vita e sono affari miei se fumo. Questa cosa non incide sul mio rendimento. Anche perché sul campo di calcio lavoro il doppio. Non fumo davanti ai bambini per non avere una cattiva influenza su di loro. A volte qualcuno mi scatta una foto di nascosto dietro gli alberi e io non riesco a vederli.

Non dipende da me. Cerco di nasconderlo e di non mostrarlo alla gente. Ma se qualcuno pensa che cambierò il modo in cui mi esprimo nella mia vita personale, può ricredersi perché sono quello che sono. Sono stato così per tutta la vita e queste aspetti non sono affari di altri. Voglio essere giudicato come portiere e non per storie che non interessano davvero a nessuno".