Barcellona, Szczesny: “Lewandowski fondamentale nella mia scelta”

Wojciech Szczesny ha spiegato il motivo per il cui ha accettato il Barcellona dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato. Fondamentale il ruolo di Robert Lewandowski.

Gennaro Dimonte 2 ottobre - 17:19

Nonostante le voci sempre più insistenti su un ritiro praticamente annunciato, alla fine Wojciech Szczesny ha firmato per il Barcellona. Il portiere polacco giocherà per la prima volta in Liga dopo le esperienze in Premier League con l'Arsenal e in Serie A con Roma e Juventus. Un'altra grande occasione, l'ennesima della sua carriera, si è presentata per dimostrare ancora una volta di essere uno dei migliori estremi difensori in circolazione. In conferenza stampa ha spiegato il perchè ha scelto i blaugrana.

Barcellona, Szczesny: "Qui grazie a Lewandowski" — Il nuovo portiere del Barcellona, Wojciech Szczesny, ha spiegato i motivi del suo approdo nel club catalano: "Credevo di non essere più pronto per queste sfide ma mi sono confrontato con la famiglia e abbiamo capito che sarebbe stato da stupidi non accettare. Volevo ritirarmi, sono onesto. Poi sono stato chiamato e ho visitato la città e ricevuto l'amore della gente e mi sono detto: 'Allungo la mia carriera'. Ieri sono stato allo stadio e mi sono emozionato molto, è incredibile. Porterò con me energia in questa nuova avventura".

L'amicizia con il suo connazionale Robert Lewandowski ha giocato un ruolo importante in questa trattativa: "Grazie a lui sono tornato a giocare, è stato fondamentale per me. Mi ha chiamato e messo in contatto con il club. La sua parola è stata molto importante, dopo la mia famiglia. Ero felice senza giocare, ora lo sono ancora di più dopo aver accettato".