Da Lewandowski a Modric: la caduta degli dei ad Euro 2024

Il gol allo scadere di Mattia Zaccagni ha permesso all’Italia di staccare il pass per gli ottavi di finale dell’Europeo 2024 ai danni della Croazia di Luka Modric, eliminata alla fase a gironi. Oltre al centrocampista del Real Madrid,...

Vincenzo Bellino Redattore 26 giugno - 09:02

Il gol allo scadere di Mattia Zaccagni ha permesso all'Italia di staccare il pass per gli ottavi di finale dell'Europeo 2024 ai danni della Croazia di Luka Modric, eliminata alla fase a gironi. Oltre al centrocampista del Real Madrid, anche altri calciatori di livello mondiale non prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta della kermesse continentale.

Lewandowski, continua il tabù con la Polonia — Saluta con largo anticipo la Germania anche la Polonia di Robert Lewandowski che si concede il lusso di fermare i vice-campioni del Mondo della Francia nell'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo D. L'attaccante del Barcellona, come Henry e Ibrahimovic, va a segno per la sesta volta in una fase finale dell'Europeo ma come già successo ad Euro 2020 la sua Nazionale viene eliminata al primo turno.

Anche Vlahovic a casa — Niente da fare anche per Dusan Vlahovic, l'attaccante della Juventus non è riuscito a lasciare il segno. Dopo la sconfitta all'esordio dell'Inghilterra, è arrivato il pari in extremis con la Slovenia ma lo scialbo 0-0 con la Danimarca ha sancito l'ultimo posto nel Gruppo C e l'eliminazione della Serbia che delude nuovamente le attese come già successo ai Mondiali di Qatar 2022. Oltre alla compagine slava, alla Polonia e alla Croazia, salutano l'Europeo anche Scozia e Albania.