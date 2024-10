Ufficiale: Szczesny è un nuovo giocatore del Barcellona

Wojciech Szczesny ha sganciato dal chiodo le scarpette e i guanti da portiere: sarà un nuovo giocatore del Barcellona, fino a giugno prossimo. La notizia era nell'aria, ieri era in tribuna al Montujic per sostenere i Blaugrana nella gara di Champions contro gli svizzeri dello Young Boys, dopo aver sostenuto le visite mediche.

La nota ufficiale del club catalano: "Il Barcellona e Wojciech Szczęsny hanno raggiunto un accordo affinché il portiere resti nel club fino al 30 giugno 2025″. Il portiere è entrato a mezzogiorno negli uffici del Barça per incontrare il presidente Joan Laporta e firmare il suo contratto. Wojciech Szczesny ha vestito la maglia della Juventus per sette stagioni, dal 2017 fino alla scorsa nel 2024. E' stato anche alla Roma per due anni, e dell'Arsenal ancora prima fra il 2010 ed il 2015. Ha giocato con la nazionale della Polonia scendendo in campo per 84 volte. L'acquisto di Szczesny ottempera all'infortunio di Ter Stegen: il portiere tedesco ha subito la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro. E' successo durante la partita fra Villarreal e Barcellona, del 22 settembre.