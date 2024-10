Szczesny, Lewandowski svela il retroscena: “Voleva solo il Barcellona”

L' infortunio di Ter Stegen ha costretto la dirigenza del Barcellona a tornare sul mercato , alla ricerca di un sostituto di livello del portiere tedesco. La scelta è ricaduta su Wojciech Szczesny che, come rivelato da Robert Lewandowski , non stava aspettando altro che la chiamata del club blaugrana.

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta delle Nazionale, Wojciech Szczesny farà il suo esordio in Liga con la maglia del Barcellona . Il portiere polacco, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus , aveva deciso di appendere i guanti al chiodo, ma stando a quanto rivelato dal connazionale Robert Lewandowski ci ha poi ripensato in un secondo momento.

L'ex centravanti del Bayern nel ritiro della Nazionale polacca, ha svelato un importante retroscena riguardante il trasferimento in blaugrana dell'ex n°1 della Vecchia Signora: "Prima di lasciare la Juventus e ritirarsi mi disse che avrebbe continuato a giocare solo se il Barcellona lo avesse chiamato. In questo periodo in cui si è riposato ha ritrovato freschezza. Sono sicuro che gli basteranno solo due settimane di allenamento per tornare in forma. Lo vedo sereno e molto tranquillo".