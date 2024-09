L'amore per Bergamo, la pace fatta con Gian Piero Gasperini: El Papu Gomez esalta l'Atalanta e ricorda i celebri momenti con la Dea

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. El Papu Gomez, in un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ha ripercorso il suo periodo di permanenza all'Atalanta, la pace fatta con Gian Piero Gasperini, soffermandosi su quelle che potrebbero essere le reali ambizioni della Dea nella prossima Champions League.